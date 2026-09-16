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Царьград

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Ушёл прямо со сцены. Названа причина смерти звезды "Улицы разбитых фонарей" Геннадия Спириденкова

Ушёл прямо со сцены. Названа причина смерти звезды "Улицы разбитых фонарей" Геннадия Спириденкова

Ушёл из жизни актёр "Улиц разбитых фонарей" Геннадий Спириденков. Раскрыты подробности внезапной смерти звезды "Тайн следствия".

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