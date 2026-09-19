В АдГ призвали вернуть дешевый газ и перезапустить «Северный поток»

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что партия намерена добиться повторного запуска газопровода «Северный поток».
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