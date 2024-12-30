❗️На месте массового ДТП в Симферопольском районе работают спасатели Задействованы 9 специалистов и 3 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
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❗️На месте массового ДТП в Симферопольском районе работают спасатели Задействованы 9 специалистов и 3 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.