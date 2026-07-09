Европа сама должна бегать за Киевом с вопросом, что еще нужно Украине для победы над врагом. Об этом в эфире «Радо НВ» заявил экс-глава МИД Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии