Европа сама должна бегать за Киевом с вопросом, что еще нужно Украине для победы над врагом. Об этом в эфире «Радо НВ» заявил экс-глава МИД Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».