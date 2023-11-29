Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин прокомментировал информацию о том, что тренеры Сергей Овчинников и Александр Мостовой будут возглавлять сборную Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) на Матче звёзд Кубка России.