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Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин прокомментировал информацию о том, что тренеры Сергей Овчинников и Александр Мостовой будут возглавлять сборную Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) на Матче звёзд Кубка России.

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