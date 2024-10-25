По погромам в Коркино. Я был в Чемодановке, когда местные громили цыганский анклав. Был в Тульской области, когда были стычки из-за цыганских газовых врезок.
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По погромам в Коркино. Я был в Чемодановке, когда местные громили цыганский анклав. Был в Тульской области, когда были стычки из-за цыганских газовых врезок.
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