Видео: шоу на Якорной площади в Кронштадте увидели более 160 тысяч человек

Фасад Морского собора превращался в полотно для световых инсталляций На Якорной площади в Кронштадте с 21 декабря по 8 января проходило Рождественское представление: фасад Морского собора в новогодние праздники превращался в полотно для световых инсталляций, сообщил сегодня в своём телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.