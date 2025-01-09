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Петербургский дневник

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Видео: шоу на Якорной площади в Кронштадте увидели более 160 тысяч человек

Видео: шоу на Якорной площади в Кронштадте увидели более 160 тысяч человек

Фасад Морского собора превращался в полотно для световых инсталляций На Якорной площади в Кронштадте с 21 декабря по 8 января проходило Рождественское представление: фасад Морского собора в новогодние праздники превращался в полотно для световых инсталляций, сообщил сегодня в своём телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

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