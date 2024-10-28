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"Огонь прямой наводкой": В Курской области морпехи разнесли опорник ВСУ "страшным оружием"

"Огонь прямой наводкой": В Курской области морпехи разнесли опорник ВСУ "страшным оружием"

Русские морские пехотинцы разнесли опорный пункт противника без единой потери на Курском направлении, применив "страшное оружие".

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