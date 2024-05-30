На фестивале "Москва – на-волне" повара приготовят рекордные 150 литров ухи

На фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя" пройдет традиционный мастер-класс "Большая уха", который впервые нарушит свое неизменное правило - вместо привычных 100 литров ухи будет приготовлено 150 литров.
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