Участники СВО из Новосибирской области обучились новым специальностям

Военные вернулись с передовой и получили гражданские профессии с подтверждающими это дипломами.В правительстве Новосибирской области вручили дипломы пятерым участникам специальной военной операции, выучившимся на новые специальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии