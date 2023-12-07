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Царьград

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Участники СВО из Новосибирской области обучились новым специальностям

Участники СВО из Новосибирской области обучились новым специальностям

Военные вернулись с передовой и получили гражданские профессии с подтверждающими это дипломами.В правительстве Новосибирской области вручили дипломы пятерым участникам специальной военной операции, выучившимся на новые специальности.

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