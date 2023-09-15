«Горький Тех» и ученики «Школы креативных индустрий» разработали идеи для обновления VR-экспозиции картины «Воззвание Минина»

Учащиеся нижегородской «Школы креативных индустрий» (ШКИ) совместно с АНО «Горький Тех» разработали идеи для обновления VR-экспозиции картины «Воззвание Минина» Константина Маковского в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ).