Нижегородская правда

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«Горький Тех» и ученики «Школы креативных индустрий» разработали идеи для обновления VR-экспозиции картины «Воззвание Минина»

«Горький Тех» и ученики «Школы креативных индустрий» разработали идеи для обновления VR-экспозиции картины «Воззвание Минина»

Учащиеся нижегородской «Школы креативных индустрий» (ШКИ) совместно с АНО «Горький Тех» разработали идеи для обновления VR-экспозиции картины «Воззвание Минина» Константина Маковского в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ).

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