Махачев одолел Порье и защитил титул чемпиона UFC

Боец одержал победу удушающим приёмом.фото: vk.com/ufc--> Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
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