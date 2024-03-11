Раньше выйти на пенсию разрешат некоторым россиянам

Досрочную пенсию по предложению центра занятости безработному могут назначать на два года раньше Минтруд утвердил порядок назначения досрочной пенсии безработным предпенсионерам, который вступает в силу 12 марта, пишет "Парламентская газета".
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