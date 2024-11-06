Том Хэнкс объяснил, почему 35 лет - худший возраст в жизни

25 октября состоялась премьера нового фильма "Тогда. Сейчас. Потом" с Томом Хэнксом в главной роли. Это первая полнометражная картина, которую снимали с применением технологии дипфейк для омоложения и старения внешности актеров в реальном времени.
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