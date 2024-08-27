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Вожатые «Орленка» приехали в Курскую область для работы с детьми в пунктах временного размещения

Вожатые «Орленка» приехали в Курскую область для работы с детьми в пунктах временного размещения

Вожатые, инструкторы по физической культуре и спорту, педагоги дополнительного образования из Всероссийского детского центра «Орленок» приступают к работе с детьми из Курской области, находящимися в пунктах временного размещения.

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