В Саратовской области парень лишился 350 тыс. рублей, прислав нюдсы девушке

В поселке Светлый Саратовской области местный житель стал жертвой мошенничества. Он прислал девушке, с которой переписывался в мессенджере, откровенные интимные фото и видео, после чего она начала вымогать у него деньги, передает sarinform.
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