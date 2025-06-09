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Геймплей Directive 8020 и The Blood of Dawnwalker, анонс Black Ops 7, The Expanse: Osiris Reborn…

Геймплей Directive 8020 и The Blood of Dawnwalker, анонс Black Ops 7, The Expanse: Osiris Reborn…

Owlcat Games представила свою вторую новую игру — The Expanse: Osiris Reborn; состоялись презентации Future Games Show, Xbox Games Showcase и PC Gaming Show, на которых анонсировали десятки игр от мала до велика, среди них: High on Life 2, Super Meat Boy 3D, MUDANG: Two Hearts, Call of Duty: Black Ops 7 и Persona 4 Revival; впервые показали геймплей .

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