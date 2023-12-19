Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Срочная помощь бойцам, воюющим у Клещеевки и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Срочная помощь бойцам, воюющим у Клещеевки и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Воины благодарят наших читателей за Мавик 3 и шлем, за рации — Александра из Краснодара, за тактическую медицину — Тимофея из Твери и Михаила из Москвы, за тепловизоры и экипировку — маму Яну и родных из Краснодара, Ростова и Питера.

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