Срочная помощь бойцам, воюющим у Клещеевки и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Воины благодарят наших читателей за Мавик 3 и шлем, за рации — Александра из Краснодара, за тактическую медицину — Тимофея из Твери и Михаила из Москвы, за тепловизоры и экипировку — маму Яну и родных из Краснодара, Ростова и Питера.
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