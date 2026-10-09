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Аргументы и Факты

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Ушаков рассказал, когда можно будет продолжить переговоры по Украине

Ушаков рассказал, когда можно будет продолжить переговоры по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия будет прорабатывать вопрос о возможных сроках возобновления переговоров по украинскому урегулированию.

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