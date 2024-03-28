Театр абсурда
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Театр абсурда

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Примадонна подбодрила террористов

Примадонна подбодрила террористов

Алла Пугачева попросила у Манижи прощения за «публичную пытку» таджиков, совершивших теракт в Крокус Сити Холле.

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