Новая форма валюты сделает расчеты быстрее, прозрачнее и без комиссий для физлиц Россияне могут использовать цифровые рубли для оплаты покупок в магазинах, сканируя QR-код на кассе через банковское приложение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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