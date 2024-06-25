Артюхов определил среднерыночную стоимость жилья на Ямале – цены варьируются от 52 до 217 тысяч рублей за квадрат

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов утвердил среднерыночные цены на квадратный метр жилья в 2024 году. Изменение стоимости жилья во всех муниципальных образованиях округа связано с объективными экономическими показателями.
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