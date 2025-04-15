Майкл Холт победил Бинхэма и выступит в Судный день на Чемпионате мира

По итогам восьмого дня отборочных этапов на Чемпионате мира 2025 по снукеру Майкл Холт одержал победу над Стюартом Бинхэмом, Джексон Пейдж обыграл Аллана Тэйлора, Аллистер Картер одолел Иана Бернса, Джимми Робертсон нанес поражение Стэну Муди, а Энтони Хэмилтон проиграл Мэттью Селту, сообщает WST Майкл Холт выступит в Судный день на Чемпионате мира 2025 по снукеру (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции турнира После девяти лет отсутствия в Крусибле Майкл Холт одержал победу в предпоследнем отборочном этапе со счетом 10-6 над Чемпионом мира 2015 года Стюартом Бинхэмом.