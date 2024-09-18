Внук Пугачевой развелся с женой Красновой, захотевшей вернуться к жизни в России

Споры о том, что происходит в браке Никиты Преснякова, идут уже давно. Люди подозревали, что у молодого человека не все хорошо в отношениях с девушкой, но каждый раз, когда рыжеволосого музыканта спрашивали об этом напрямую, он опровергал сплетни о разводе.