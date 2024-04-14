NYT: Израильского ответного удара по Ирану после слов Байдена Нетаньяху не будет

От ответного удара по Ирану, который как возможную реакцию предлагали некоторые члены кабинета Израиля, отказались после телефонного разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
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