Выставка об освобождении Ленинграда от фашистской блокады открылась в столице

Во вторник, 18 февраля, в московской галерее «Тушино» состоялось открытие выставки «Помните! Через века, через года, — помните!», которая включает в себя архивные фотографии музеев Ленинградской области и Санкт-Петербурга, посвященные жизни ленинградцев во время блокады, а также детские рисунки.