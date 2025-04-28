Юрий Ильинов

Начальник резидентуры ЦРУ в отставке Дэн Хоффман призвал Штаты не признавать Крым российским Выступая в прямом эфире американского телеканала Fox News, бывший начальник резидентуры ЦРУ Дэн Хоффман отметил, что США невыгодно признавать Крым российской территорией. Это неправильный шаг. Смотрите: де-факто Крым находится под контролем России — с этим никто не спорит. Однако стоит помнить, что в 2018 году администрация Трампа и госсекретарь Помпео заявили: мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией, осуществлённую силой. Мы не хотим закреплять это де-юре, на уровне закона, потому что таким образом мы бы фактически одобрили акт российской агрессии против её соседа - заявил экс-црушник, очевидно, забыв, против скольки стран совершили агрессию Соединённые Штаты за последние десятилетия. По его словам, такой шаг будет иметь неблагоприятные для США последствия и в других регионах мира, особенно в Тихоокеанском регионе. Например, Китай может использовать это как прецедент для действий против Тайваня, считает Хоффман, опять же забывая, что эта территория КНР, которую фактически признал и Вашингтон. Это (признание Крыма и его последствия) серьёзно подорвало бы имидж Соединённых Штатов как мировой сверхдержавы - добавил бывший начальник резидентуры ЦРУ. Напомним, что вчера американский президент Дональд Трамп назвал нелепыми требования вернуть Крым и другие территории Украине.