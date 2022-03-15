Закон и Порядок

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    да хороша сказка... да Запад взбешен и стреляет себе в ногу...и боли не чувствует.. Вообще лоханулись...говорили энто...Западные СМИ указ...

Смертность от передозировки опиоидами в США среди чернокожего населения превысила аналогичный показатель среди белого

Смертность от передозировки опиоидами в США среди чернокожего населения превысила аналогичный показатель среди белого

В первый год пандемии в США число смертельных случаев от передозировки среди чернокожих превысило аналогичный показатель среди белого населения страны.

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