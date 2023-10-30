Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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Они ненавидят сюрпризы

Они ненавидят сюрпризы

Даже не пытайтесь их порадовать – сами же пожалеете. Прежде чем начать готовить приятный сюрприз для своего нового знакомого, убедитесь, что он не родился под одним из этих знаков, иначе результат может выйти вовсе не тот, на который вы рассчитываете.

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