На здании генерального консульства Норвегии в Петербурге утром 28 августа приспустили государственный флаг.
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На здании генерального консульства Норвегии в Петербурге утром 28 августа приспустили государственный флаг.