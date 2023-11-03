Правительство Израиля приняло решение о прекращении всех контактов с сектором Газа

Военно-политическое правительство Израиля приняло решение разорвать все контакты с сектором Газа, в том числе финансирование через Палестинскую национальную администрацию (ПНА) и прекращение выдачи разрешений на работу в Израиле.
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