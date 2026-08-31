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Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы

Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы

Украинские власти вновь бьют тревогу: российские войска кардинально меняют тактику воздушных атак, наращивая применение реактивных беспилотных летательных аппаратов.

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