В одном из сел Новоаненского района модернизирован Центр здоровья

Центр здоровья села Хырбовэц Новоаненского района недавно был отремонтирован в рамках проекта, финансируемого из фонда развития и модернизации государственных поставщиков медицинских услуг Национальной компании медицинского страхования (CNAM).
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