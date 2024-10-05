НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    Пиндосы по 200 миллиардов долларов в день печатают. Вот на эти деньги и содержат таких пустобрехов как Рютте. Кто пла...В Госдуме призвал...
  • Леонид
    А что не Звезды Героя? Гражданских вон, например, награждают за ранения.Медаль Жукова и О...
  • Гоша Веверсис
    Ай маладцы,не прошло и 10 лет .Оперативно ,нет слов.Имущество украинс...

На ЮБК разрабатывают новый травяной сбор лекарственного назначения

На ЮБК разрабатывают новый травяной сбор лекарственного назначения

На ЮБК разрабатывают новый травяной сбор лекарственного назначения Крымские ученые планируют культивировать лекарственное растение с острова Цейлон — отвар пол-палы, который помогает при заболеваниях почек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх