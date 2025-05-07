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Китай

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Китай призывает Индию и Пакистан воздержаться от действий, которые могут еще больше усложнить ситуацию

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- Китай призывает Индию и Пакистан сохранять хладнокровие и сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут еще больше усложнить ситуацию, заявил в среду представитель Министерства иностранных дел КНР.

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