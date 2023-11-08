В МИД РФ заявили, что США пытаются расширить своё влияние в Казахстане

Директор третьего департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Александр Стерник сообщил в беседе с РИА Новости, что Вашингтон предпринимает попытки расширить свое влияние в Казахстане.
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