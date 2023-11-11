Дайте водички! Сушняк!

– Россия, быстро дай воды, сушняк замучил! – Казахстан, извини, ты о чём? – Ну, ты чо, ка не родная? Видишь, у меня засуха, мне срочно нужна пресная вода, а у тебя её прорва – дай мне пресной воды! Ты же совсем недавно собиралась повернуть свои реки, чтобы напоить меня своей водой! – Но ты же отказался, Казахстан! Ты же сказал, что не хочешь рассматривать никаких совместных с Россией проектов и вполне обойдёшься своими силами! Тем более, сказал ты, Америка обещала тебе помочь в этом вопросе! Мы закрыли для себя этот вопрос, как не актуальный! – Слушай, Россия, что значит закрыли? Как закрыли? Почему закрыли? Не надо ничего закрывать! Ну, погорячился! С кем не бывает? А теперь осознал и понял – был неправ, беру свои слова обратно! Ну, воду дашь? Мне надо! Очень надо! Кыргызстан не даёт – он плохой, но ты, Россия, ты же всегда приходишь на помощь своим братьям! Решили вопрос? Могу считать, что твоя вода – моя вода? – Подожди, Казахстан! А с чего ты решил, что ты мой брат? Не ты ли постоянно кричишь, что дел со мной иметь не хочешь и готов исполнять всё, что скажет Америка, чтобы сделать мне больно? Не ты ли ставишь палки в колёса нашим отношениям? Не ты ли запрещаешь русский язык на своей земле и вытесняешь всех русских из страны? И после всего этого я должна дать тебе воду за так? – Россия, не надо впадать в крайности! Чего не бывает между родственниками? Мы же с тобой из одной страны, из СССР! Мы же с тобой выросли в одной песочнице, строили всё вместе, а теперь ты хочешь забыть о кровном родстве? Так честные люди не поступают, Россия! – Родственники, говоришь? Из одной страны, говоришь? А что же ты сразу же решила кинуть родственницу и продать её ради того, чтобы Америка была к тебе благосклонной? Если мы родственники, тогда не мешай нам использовать Байконур! Мы ведь его вместе строили? Мы ведь тебе платим хорошие деньги за то, что продолжаем его использовать? А ты нам палки в колёса ставишь, постоянно твердишь, что запретишь нам пользоваться Байконуром! Разве так родственники поступают, Казахстан? – Эй-вэй, какой-такой Байконур? Мелочь, песок сквозь пальцев, не стоит даже упоминания, когда у нас засуха и нам нужна вода! Россия, дай воду всех своих рек бесплатно и мы подумаем, разрешать ли тебе пользоваться Байконуром! Мы добрые, но шнурок на горло уже набросили! Откажешь и сразу кердык твоему Байконуру! Ну, Россия, поговорим о том, что нам нужно? – Эй-вэй, Казахстан, а не хочешь поговорить о том, что ты сам, как взрослое государство, должен научится решать свои проблемы? Израиль опресняет воду Средиземного моря и продаёт её арабам, а у тебя есть Каспийское море! Ты можешь, Казахстан, бурить скважины и получать пресную воду там, где она тебе нужна! Есть масса способов решить проблему с засухой, но ты хочешь, чтобы эту проблему за тебя решила Россия и бесплатно! Так не пойдёт, Казахстан, пора взрослеть! Строй трубопроводы к нашим рекам, мы будем продавать нашу воду, если тебе это так надо! – Злая ты, Россия! Твой брат терпит нужду, а ты хочешь этим воспользоваться и брать деньги за воду? – Так ведь не брат ты мне, Казахстан, в чём давно и публично всем рассказал! А чего сейчас вдруг вспомнил забытое и вычеркнутое из жизни? Нужда припёрла? Так попроси Америку, они помогут! – Не трогай Америку, Россия, это святое! Если Америка рассердится, мне будет очень плохо, а от твоих проблем мне ни жарко, ни холодно – ты ведь всегда всем всё прощаешь, ты ведь добрая, Россия! Мы тебе будем кучи класть на голову, а ты нас будешь спасать! Всегда так было и так будет всегда! Ну, не испытывай моё терпение, принимай решение дать мне воду своих рек сейчас и бесплатно за свой счёт, спасай меня, Россия! – Ой, Казахстан, что-то не хочется, нет времени, нет желания, нет сил – наша вода нам самим нужна, не будем мы разрушать свою Сибирь ради твоих проблем, тем более, что ты мне ни брат, ни друг, ни соратник! Прими решение, с кем ты, Казахстан, а уж потом прибегай со своими проблемами к бывшим родственникам, которых ты кинул сразу, как только решил, что стал самостоятельным! Извини, у меня своих проблем по горло, мне их решать нужно, а не твоими бедами заниматься! Думай, Казахстан, думай, с кем ты, а потом поговорим! Как чужие или как родственники! ОТ тебя зависит, Казахстан! https://dzen.