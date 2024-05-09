Карацев пробился во второй круг турнира в Риме

Аслан Карацев с победы стартовал на «Мастерсе» в Риме. В Риме завершился матч первого круга грунтового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором россиянин Аслан Карацев встречался с Маккензи Макдональдом.
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