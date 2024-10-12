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Царьград

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В Ингушетии расстреляли автомобиль с полицейскими, трое человек погибли

В Ингушетии расстреляли автомобиль с полицейскими, трое человек погибли

Неизвестные расстреляли автомобиль с сотрудниками полиции в Ингушетии, есть погибшие.В Ингушетии трое человек погибли при стрельбе неизвестных по автомобилю с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД.

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