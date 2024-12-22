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NYP: Путина разработал собственный план победы в спецоперации

NYP: Путина разработал собственный план победы в спецоперации

Президент России Владимир Путин разработал собственный план победы в спецоперации, причем он становится все более четким на фоне снижений оружейных поставок Украине.

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Комментарии
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valentina ostanina
Владимир Владимирович!!!  Надежда уже тает, как &quot;мороженое&quot; Вы в передаче подведение итогов года &quot;похвалили &quot; г. Казань и вот полюбуйтесь, &quot;ОНИ &quot; это тут же &quot;оценили&quot;.....Сколько еще нам терпеть такое Унижение? Если в Великую Отечественную народ жил девизом --ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ, то почему сейчас &quot;развлекаловки&quot;  дорожают ,  в новостях  пишут, ох как подорожали корпоративы, города украсили так, что в жизни никогда не украшали, а ролики шлют-собирайте мол банки из под консервов и несите туда то,  ребятам свечки сделают для обогрева и готовки пищи, которые тоже подорожали (75 тыс)Почему нельзя просто обеспечить на передовой  ими??????Да тот же наряженный город  (любой) за мес столько энергии накрутит, что мама &quot;не горюй&quot; Все уже давно принимают эту операцию (СВО) за войну. Я я человек не военный, хотя военный билет, как медик имела и то понимаю , что операция 2-3-5 , ну 6 мес ....а здесь скоро 3 ГОДА!!!! и все 3 года  всем миром собираем средства на войну, и получается ДАЖЕ 100 руб отправленные 70 летней бабулей --имеют значение. а почему нельзя у чиновников конфисковать те, их триллионы???, которые они награбили у той же АРМИИ????? не смогла сдержаться, наболело, сердце кровью обливается....33 года проработала в травматологии много жизней спасла,  но сейчас ....сейчас ВСЁ отделение только РЕБЯТАМИ С ВОЙНЫ.....
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