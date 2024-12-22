NYP: Путина разработал собственный план победы в спецоперации

valentina ostanina

Владимир Владимирович!!! Надежда уже тает, как "мороженое" Вы в передаче подведение итогов года "похвалили " г. Казань и вот полюбуйтесь, "ОНИ " это тут же "оценили".....Сколько еще нам терпеть такое Унижение? Если в Великую Отечественную народ жил девизом --ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ, то почему сейчас "развлекаловки" дорожают , в новостях пишут, ох как подорожали корпоративы, города украсили так, что в жизни никогда не украшали, а ролики шлют-собирайте мол банки из под консервов и несите туда то, ребятам свечки сделают для обогрева и готовки пищи, которые тоже подорожали (75 тыс)Почему нельзя просто обеспечить на передовой ими??????Да тот же наряженный город (любой) за мес столько энергии накрутит, что мама "не горюй" Все уже давно принимают эту операцию (СВО) за войну. Я я человек не военный, хотя военный билет, как медик имела и то понимаю , что операция 2-3-5 , ну 6 мес ....а здесь скоро 3 ГОДА!!!! и все 3 года всем миром собираем средства на войну, и получается ДАЖЕ 100 руб отправленные 70 летней бабулей --имеют значение. а почему нельзя у чиновников конфисковать те, их триллионы???, которые они награбили у той же АРМИИ????? не смогла сдержаться, наболело, сердце кровью обливается....33 года проработала в травматологии много жизней спасла, но сейчас ....сейчас ВСЁ отделение только РЕБЯТАМИ С ВОЙНЫ.....