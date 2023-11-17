Пришло «время шуток»?

Владимир Алтайцев

Тошнит уже от таких античеловеческих перлов богатых и сверхбогатых. Гундяев всю жизнь в храмы ходит. А где у него дети? Кстати, ни в одной священной книге ни одной религии ни слова нет о монашестве и монахах. Значит, это явление незаконно и противоречит и морали, и любой религии.