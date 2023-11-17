В последнее время многих представителей так называемой отечественной «элиты» стало как-то подозрительно - часто пробивать на «шутки юмора»: и депутатов с сенаторами, и пропагандистов с чиновниками, и даже представителей РПЦ.
Пришло «время шуток»?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Тошнит уже от таких античеловеческих перлов богатых и сверхбогатых. Гундяев всю жизнь в храмы ходит. А где у него дети? Кстати, ни в одной священной книге ни одной религии ни слова нет о монашестве и монахах. Значит, это явление незаконно и противоречит и морали, и любой религии.
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9 час.
Модест
По логике Гундяева, чем больше мечетей построят в парке Патриот, тем выше будет рождаемость. Ну и что, что мусульмане. Зато налоги будут платить на содержание этих самых гундяевых.
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8 час.
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