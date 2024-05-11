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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Заброшенные «города»: кто и зачем бросил тысячи домов вокруг Москвы

Некоторые подобные микрорайоны и кварталы похожи на настоящие города. А если посчитать количество жителей, которые могли бы тут жить, то как раз может получиться какой-нибудь небольшой городок где-то на Севере.

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