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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиола о будущем: «Еще не решил, нужно подумать. Я немного устал, это правда. Если Баджо станет моим ассистентом, приеду в Италию»

– Я немного устал, это правда. Как и все мы устаем от нашей работы. Но я очень, очень сильно люблю футбол.

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