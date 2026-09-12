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Марочко: взятие Новогришина позволит отрезать группировку ВСУ от Доброполья

Марочко: взятие Новогришина позволит отрезать группировку ВСУ от Доброполья

Группировка войск «Центр» заняла село Новогришино в ДНР. Его освобождение стало частью операции по срыву логистики Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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