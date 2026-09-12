Группировка войск «Центр» заняла село Новогришино в ДНР. Его освобождение стало частью операции по срыву логистики Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- NN Первый танкер с р...
- Спортсмен на «Мер...
- СТ Белый дом сменил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым