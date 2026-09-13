«Приходите и сражайтесь!» – в Киеве умоляют ЕС брать пример с КНДР

Без более активного вовлечения западных стран у Украины нет шансов победить в антироссийской войне. Об этом на конференции в Киеве заявил по видео командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Путин подбивает Г...
- АМ На фоне беспорядк...
- Мы никогда не дог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым