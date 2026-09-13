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«Приходите и сражайтесь!» – в Киеве умоляют ЕС брать пример с КНДР

«Приходите и сражайтесь!» – в Киеве умоляют ЕС брать пример с КНДР

Без более активного вовлечения западных стран у Украины нет шансов победить в антироссийской войне. Об этом на конференции в Киеве заявил по видео командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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