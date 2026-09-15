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«У нас скучная и банальная связь»: слухи об изменах, громкие скандалы и почти 40 лет брака Алексея Гуськова и Лидии Вележевой

«У нас скучная и банальная связь»: слухи об изменах, громкие скандалы и почти 40 лет брака Алексея Гуськова и Лидии Вележевой

Алексей Гуськов создаёт впечатление человека, привыкшего держать всё под контролем: суровый взгляд, скупые жесты, военная выправка.

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