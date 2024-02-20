Какие территории России хотят отнять американцы Ольга ВайленкоСпоры о владении территориями между Россией и США уходят своими корнями вглубь истории.
Какие территории России хотят отнять американцы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Басовская
Отнималка и пиндосов поломалась
Ответить
19 час.
а
айрат
Когда вернем назад нашу Аляску? Да и пора представить счет янкожидам в триллионах с процентами, за просрочку аренды Аляски и нарушения договора об аренде!
Ответить
19 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Вернем аляску и калифорнию а пиндосам хрен в сраку а не наши земли.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии