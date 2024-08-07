Циклон «Батор» движется на Забайкалье

Синоптики предупреждают о возможных подтоплениях в Забайкалье из-за монгольского циклона «Батор»*. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил в интервью ОТР, что непогода ожидается в регионе уже в августе.