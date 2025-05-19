Мария Багреева: оборот сферы услуг в Москве в 1 квартале вырос на 2,4%

Оборот платных услуг населению в Москве по итогам 1 квартала 2025 года превысил 1 трлн рублей, что на 2,4% больше, чем за тот же период в прошлом году в сопоставимых ценах, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.