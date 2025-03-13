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Каким святым молиться в Великий пост 2025 года и почему именно им

Каким святым молиться в Великий пост 2025 года и почему именно им

Каким святым молиться в Великий пост 2025 года и почему именно им Ирина ВальковаВеликий пост — особое время в жизни православных верующих.

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